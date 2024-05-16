Оставил 11-месячную дочь без матери: стали известны подробности убийства девушки в ЗАГСе в Иркутской области

«Молоденькая совсем! Жалко девчонку», — сокрушаются сибиряки в комментариях под новостями о смерти 21-летней жительницы Саянска. Утром 16 мая девушка приехала в ЗАГС с 25-летним мужем, чтобы подать заявление о расторжении брака. Но разорвать отношения не получилось — супруг зарезал жену. Сейчас мужчина задержан, ему предъявили обвинение в убийстве. КП-Иркутск стали известны подробности о семье.
В браке супруги прожили недолго. Зарегистрировать отношения паре удалось только в апреле. Но, видимо, не сойдясь характерами, сибиряки решили расстаться. Подачу заявления о расторжении брака наметили на середину мая.
— Предварительно установлено, что утром 16 мая мужчина вместе с женой отправились в ЗАГС, они хотели подать заявление на развод. Но в какой-то момент подозреваемый достал нож и несколько раз ударил им свою супругу, — рассказывают в СУ СКР по Иркутской области.
К сожалению, девушку спасти не удалось спасти. Она скончалась до приезда скорой помощи. Однако, как стало известно КП-Иркутск, в ЗАГС девушка приехала на руках с 11-месячной дочерью. Стоит отметить, что малышка не является родным ребенком предполагаемого убийцы. Сейчас ребенок находится у родственников матери. А вот скрыться подозреваемому в убийстве не удалось.
— Сотрудники частной охраны задержали жителя города Саянска и передали его в руки полиции. Сейчас он подозревается в совершении особо тяжкого преступления. В СУ СК России по Иркутской области завели уголовное дело по факту убийства, — добавляют в ведомстве.
Сейчас на месте трагедии работают оперативники. Параллельно решается вопрос о том, какую меру пресечения ему изберут. Также проверенные источники сообщили КП-Иркутск, что ранее муж молодой мамы был судим.