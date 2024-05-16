Оставил 11-месячную дочь без матери: стали известны подробности убийства девушки в ЗАГСе в Иркутской области

К сожалению, девушку спасти не удалось спасти. Она скончалась до приезда скорой помощи. Однако, как стало известно КП-Иркутск, в ЗАГС девушка приехала на руках с 11-месячной дочерью. Стоит отметить, что малышка не является родным ребенком предполагаемого убийцы. Сейчас ребенок находится у родственников матери. А вот скрыться подозреваемому в убийстве не удалось.