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На трассе Самарканд — Ташкент произошло ДТП с участием трех грузовиков. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба безопасности дорожного движения при МВД сообщила, что на одном из перевалов произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три грузовых автомобиля, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

ДТП произошло 16 мая на 978 километре автотрассы М-39 Самарканд -Ташкент в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области.

29-летний водитель грузового автомобиля Howo из-за неисправности тормозной системы не смог вовремя остановить автомобиль и столкнулся с другим грузовиком Howo, движущимся впереди, от сильного удара тот опрокинулся на проезжую часть.

В это же время по левой полосе двигался грузовик марки SANY, его водитель не успел среагировать на препятствие и врезался в кабину перевернувшегося грузовика.

Несмотря на серьезность аварии, по счастливой случайности никто из участников дорожного инцидента не пострадал. Сотрудники УБДД Джизакской области проводят расследование обстоятельств произошедшего.