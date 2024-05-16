Мошенник из Петербурга развел шесть пенсионеров на 1 млн рублей и загремел в колонию

В Петербурге несколько человек организовали банду, чтобы разводить пенсионеров на деньги. Ее участники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Однако махинации быстро разоблачили стражи правопорядка. Сегодня, 16 мая, одному из мошенников вынесли приговор. О подробностях сообщила пресс-служба Прокуратуры по Петербургу.
— С марта по апрель 2023 года преступная группа занималась обманом пенсионеров. Пожилым людям сообщалось о якобы участии их родственников в дорожно-транспортных происшествиях и предлагалось разрешить конфликт за определенные суммы. Подсудимый, выполняя роль карьера, забирал деньги у потерпевших, переводил их на подконтрольные организатору счета, а часть — оставлял себе, — уточнило ведомство.
Всего жертвами преступников стали шесть пенсионеров. Им причинен ущерб на общую сумму более одного миллиона рублей.
После этого против мужчины завели уголовное дело о мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев в колонии общего режима. Кроме того, суд встал на сторону пенсионеров и удовлетворил иски о компенсации.