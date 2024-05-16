Мошенник из Петербурга развел шесть пенсионеров на 1 млн рублей и загремел в колонию

После этого против мужчины завели уголовное дело о мошенничестве. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев в колонии общего режима. Кроме того, суд встал на сторону пенсионеров и удовлетворил иски о компенсации.