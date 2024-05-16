Рубена Варданяна оставили в бакинском СИЗО еще на 4 месяца

С ноября 2022 года по февраль 2023-го он занимал пост государственного министра Нагорно-Карабахской республики. Осенью 2023 года войска Азербайджана заняли территорию Нагорного Карабаха. 1 января 2024-го республика прекратила существование. Рубен Варданян был задержан осенью 2023 года. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: ст. 214−1 (финансирование терроризма), ст. 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законом) и ст. 318.1 (незаконное пересечение государственной границы). Ему грозит до 14 лет лишения свободы, свою вину он не признает.
Открытое письмо в его поддержку подписали более 20 российских деятелей культуры, науки и образования, в том числе профессора Александр Аузан и Александр Асмолов, писатель Евгений Водолазкин, общественный деятель Нюта Федермессер и режиссер Александр Сокуров. 5 апреля Рубен Варданян объявил о начале голодовки с требованием освобождения всех политзаключенных в Азербайджане, 25 апреля голодовка была прекращена.
Рубен Варданян — основатель компании «Тройка диалог», первый президент школы управления «Сколково». Forbes оценивал его состояние в 2021 году в $1 млрд (116-е место в списке богатейших россиян 2021 года). В декабре 2022-го он вышел из российского гражданства.