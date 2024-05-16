Рубена Варданяна оставили в бакинском СИЗО еще на 4 месяца

С ноября 2022 года по февраль 2023-го он занимал пост государственного министра Нагорно-Карабахской республики. Осенью 2023 года войска Азербайджана заняли территорию Нагорного Карабаха. 1 января 2024-го республика прекратила существование. Рубен Варданян был задержан осенью 2023 года. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: ст. 214−1 (финансирование терроризма), ст. 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законом) и ст. 318.1 (незаконное пересечение государственной границы). Ему грозит до 14 лет лишения свободы, свою вину он не признает.