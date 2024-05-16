Летевший из Петербурга в Уфу самолет вынужденно сел в Кировской области

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что устройство пришло в действие в багажном отсеке. В связи с этим экипаж самолет решил совершить посадку в аэропорту Кировской области. Все пассажиры проследовали в зал ожидания, в Уфу они вылетят резервным бортом.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров. При наличии оснований примет меры реагирования», — указали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что оператора аэропорта Пулково обязали установить орнитологическое оборудование.