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Летевший из Петербурга в Уфу самолет вынужденно сел в Кировской области

Самолет, вылетевший из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково в Уфу, вынужденно сел в Кировской области. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту сработал датчик пожаротушения.

Источник: Коммерсантъ

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что устройство пришло в действие в багажном отсеке. В связи с этим экипаж самолет решил совершить посадку в аэропорту Кировской области. Все пассажиры проследовали в зал ожидания, в Уфу они вылетят резервным бортом.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров. При наличии оснований примет меры реагирования», — указали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что оператора аэропорта Пулково обязали установить орнитологическое оборудование.