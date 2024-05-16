Летевший из Петербурга в Уфу самолет вынужденно сел в Кировской области

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что устройство пришло в действие в багажном отсеке. В связи с этим экипаж самолет решил совершить посадку в аэропорту Кировской области. Все пассажиры проследовали в зал ожидания, в Уфу они вылетят резервным бортом.