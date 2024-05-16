В Тольятти восстанавливают сгоревший ресторан «Небо»

И только по счастливому случаю все обошлось без жертв. Позже стало известно, что тушение ресторана «Небо» в Тольятти задержалось на два часа из-за отсутствия доступа к гидрантам.
Совладелец объекта Андрей Савенков рассказал, что на сегодня закончены все следственные мероприятия, владельцам разрешили вывезти оставшийся мусор. Кроме того, экспертизу провели специалисты МЧС, прокуратуры, управления потребительского рынка, следственного комитета, Роспотребнадзора и других органов надзора.
«В настоящее время при содействии администрации Тольятти мы ведем работу по восстановлению объекта. Уже отремонтировали фасад здания, заменили окна, после демонтажа сгоревших элементов кровли приступили к восстановлению крыши», — сообщил господин Савенков.
Он заверил также, что основные несущие конструкции не требуют демонтажа, и прогулочная зона со стороны лицевого фасада не представляет опасности.
Первый заместитель главы Тольятти потребовал у собственников при проведении работ не создавать неудобства для посетителей новой набережной и ничего там не повредить.