Из плена ВСУ освободили 21 самарского бойца

«Вместе с Министерством обороны РФ нам удалось решить вопрос по 21 военнослужащему из наших 40 земляков, находящихся в плену. Для нас это большая победа. Вы знаете, как тяжело идет сейчас обмен военнослужащими, и тем не менее на данный момент налажена связь с уполномоченным по правам человека на Украине. Я думаю, что все-таки мы будем нацелены на то, что взаимодействие в этом направлении будет».