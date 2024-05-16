В Петербурге нашли останки убитого в 2000 году легкоатлета Бордукова

Раскопки проведены 15 мая, в результате у дома на улице Коммуны найден труп, завернутый в полиэтиленовый пакет.
Граждане, которые дали показания — с февраля 2024 года находятся в СИЗО как обвиняемые по другому делу об убийстве, также совершенном в 2000 году. Один из них 1970 года рождения, второй — 1974 года рождения.
Об этом деле ранее сообщал «МК в Питере». Один из обвиняемых разработал план убийства, имея личные неприязненные отношения к жертве. После совершения преступления неустановленным лицами, он обратился к другому обвиняемому по этому делу для сокрытия следов и обеспечения алиби.