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Бывшего начальника омского Госстройнадзора признали виновным по делу о взятке

Советский районный суд Омска признал бывшего начальника Госстройнадзора Омской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие) в значительном размере, сообщает в четверг, 16 мая 2024 года, пресс-служба суда.

Как заявляется, судом установлено, что подсудимый, назначенный в 2018 году начальником Госстройнадзора Омской области и являясь должностным лицом, в 2021 году получил от директора ООО, осуществляющего строительство жилых и нежилых зданий, взятку в виде иного имущества в значительном размере за общее покровительство и попустительство за незаконные действия (бездействие).

«Далее, в 2022 году выполняя взятые на себя обязательства, обусловленные переданной ему взяткой, будучи осведомленным о том, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО при осуществлении деятельности по строительству объекта капитального строительства “Жилой дом в г. Омске”, были выявлены нарушения требований градостроительного законодательства, а также не выполнены работы, предусмотренные проектной документацией, дал незаконное указание находящемуся от него в служебной зависимости П., подготовить заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, а также проект распоряжения начальника Госстройнадзора Омской области, который представить ему на утверждение. Кроме того, в нарушение ФЗ № 248 “О контроле” и положений Должностного регламента дал незаконное устное указание не отражать в акте внеплановой выездной проверки сведения о выявленных нарушениях и не принимать меры реагирования», — заявили в пресс-службе суда.

После этого, по версии суда, обвиняемый подписал распоряжение, которым утвердил заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и не привлек к административной ответственности директора и юридическое лицо организации за выявленные нарушения.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года, сообщили в пресс-службе суда. При этом отмечается, что приговор в законную силу не вступил.