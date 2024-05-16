Бывшего начальника омского Госстройнадзора признали виновным по делу о взятке

«Далее, в 2022 году выполняя взятые на себя обязательства, обусловленные переданной ему взяткой, будучи осведомленным о том, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО при осуществлении деятельности по строительству объекта капитального строительства “Жилой дом в г. Омске”, были выявлены нарушения требований градостроительного законодательства, а также не выполнены работы, предусмотренные проектной документацией, дал незаконное указание находящемуся от него в служебной зависимости П., подготовить заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, а также проект распоряжения начальника Госстройнадзора Омской области, который представить ему на утверждение. Кроме того, в нарушение ФЗ № 248 “О контроле” и положений Должностного регламента дал незаконное устное указание не отражать в акте внеплановой выездной проверки сведения о выявленных нарушениях и не принимать меры реагирования», — заявили в пресс-службе суда.