Автобус сбил маленького велосипедиста в Екатеринбурге

Водитель автобуса 054 микрорайон Солнечный — Синие камни ехал по бульвару Золотистый со стороны ул. Чемпионов в сторону ул. Счастливой, когда ребенок выскочил на проезжую часть. Сообщается, что он катался на велосипеде вместе со своим восьмилетним братом. Мама мальчиков в это время была на работе, теперь ее будет проверять ПДН.