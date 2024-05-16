Автобус сбил маленького велосипедиста в Екатеринбурге

Водитель автобуса 054 микрорайон Солнечный — Синие камни ехал по бульвару Золотистый со стороны ул. Чемпионов в сторону ул. Счастливой, когда ребенок выскочил на проезжую часть. Сообщается, что он катался на велосипеде вместе со своим восьмилетним братом. Мама мальчиков в это время была на работе, теперь ее будет проверять ПДН.
Водитель за рулем уже 33 года, он был трезв и ранее к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Он рассказал, что при проезде перекрестка неожиданно с правой стороны выехал ребенок на велосипеде. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По данным ГИБДД, с начала года в Екатеринбурге произошло 37 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 39 детей получили травмы различной степени тяжести. Автоиспекторы призывают родителей внимательнее следить за своими детьми.