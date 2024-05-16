Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус сбил маленького велосипедиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автобус сбил четырехлетнего мальчика, который неожиданно выехал на проезжую часть на велосипеде. Ребенок находится в больнице, сообщает пресс-служба УГИБДД по уральской столице.

Водитель автобуса 054 микрорайон Солнечный — Синие камни ехал по бульвару Золотистый со стороны ул. Чемпионов в сторону ул. Счастливой, когда ребенок выскочил на проезжую часть. Сообщается, что он катался на велосипеде вместе со своим восьмилетним братом. Мама мальчиков в это время была на работе, теперь ее будет проверять ПДН.

Водитель за рулем уже 33 года, он был трезв и ранее к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Он рассказал, что при проезде перекрестка неожиданно с правой стороны выехал ребенок на велосипеде. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

По данным ГИБДД, с начала года в Екатеринбурге произошло 37 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 39 детей получили травмы различной степени тяжести. Автоиспекторы призывают родителей внимательнее следить за своими детьми.