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Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров, поразили пункт временной дислокации украинского формирования «Сонечко» и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражён пункт временной дислокации националистического формирования “Сонечко” ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах», — говорится в сводке министерства.