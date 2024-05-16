Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражён пункт временной дислокации националистического формирования “Сонечко” ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах», — говорится в сводке министерства.