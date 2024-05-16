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Прокуратура Самары проведет проверку из-за ДТП с автобусом и пятью легковушками

В Самаре проверят перевозчика из-за массового ДТП с автобусом на Южном шоссе, в котором пострадали шесть человек.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре прокуратура организовала проверку из-за массового ДТП с участием маршрутного автобуса, в котором пострадали шесть человек. На Южном шоссе автобус № 26 не справился с управлением и столкнулся с пятью легковыми автомобилями.

— Будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и об оказании услуг, отвечающих требованиям безопасности, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Также проверка коснется ответственных организаций. Надзорный орган выяснит, были ли соблюдены требования к выпуску автобусов на маршрут и правила допуска водителей к управлению транспортом.

Массовую аварию с автобусом прокомментировал перевозчик. Как оказалось, пассажиры автобуса не пострадали. С травмами госпитализировали водителей и пассажиров автомобилей.

Проверка коснется еще одного ДТП с общественным транспортом. В этот же день 16 мая в Самаре маршрутный автобус сбил пешехода на остановке общественного транспорта на улице Авроры.