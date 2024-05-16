Мужчина умер в полицейской машине в Жезказгане

«Участковые инспекторы полиции, выехавшие на место происшествия, в ходе доставки мужчины на автомашине в медицинское учреждение для освидетельствования обнаружили, что его состояние резко ухудшилось, после чего он скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате сердечной недостаточности на фоне алкогольной кардиомиопатии. По факту смерти проводится досудебное расследование».