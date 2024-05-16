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Мужчина умер в полицейской машине в Жезказгане

В Жезказгане мужчина скончался в полицейском авто по пути на медосвидетельствование, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В редакцию поступила информация о том, что 14 мая в Жезказгане скончался мужчина в полицейской машине.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ДП Улытауской области. Там сообщили, что жительница города обратилась в полицию из-за того, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения устроил бытовой конфликт.

«Участковые инспекторы полиции, выехавшие на место происшествия, в ходе доставки мужчины на автомашине в медицинское учреждение для освидетельствования обнаружили, что его состояние резко ухудшилось, после чего он скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате сердечной недостаточности на фоне алкогольной кардиомиопатии. По факту смерти проводится досудебное расследование».

прокомментировали в ДП.

Там отметили, что в Управлении собственной безопасности ДП провели служебное расследование, по результатам которого в действиях сотрудников полиции нарушений не усмотрено.