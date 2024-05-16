Один из лучших тхэквондистов России погиб под Петербургом. Смертельной стала попытка обгона на мотоцикле

ДТП произошло, по данным петербургской полиции, 15 мая в 18:15 в посёлке имени Морозова на улице Скворцова, 34. По предварительной версии, 22-летний мотоциклист на своей «Ямахе» пошёл на обгон, но не справился с управлением и сначала врезался во встречный грузовик «Ивеко Дэйли», за рулем которого был 32-летний мужчина из Узбекистана, а потом в попутный автомобиль «Эксид TXL» под управлением 36-летней женщины. Мотоциклист погиб на месте. За последние полтора года у него около 30 штрафов за нарушения ПДД. Штрафы, по информации «Фонтанки», частично оплачены.