В Воронеже на Рабочем проспекте полыхал магазин «Магнит»

Днем 16 мая в Воронеже на Рабочем проспекте полыхнул сетевой магазин «Магнит». Видео клубов дыма, поднимающегося от здания, очевидцы разместили в соцсетях.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:27. Пожар разгорелся в магазине «Магнит Косметик». На место прибыли семь отделений пожарно-спасательных частей.
Посетители и работники вышли из магазина самостоятельно. Никто не пострадал.
Возгорание ликвидировали в 13:28. Площадь пожара составила 30 кв. м.