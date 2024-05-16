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В Воронеже на Рабочем проспекте полыхал магазин «Магнит»

В результате ЧП никто не пострадал.

Днем 16 мая в Воронеже на Рабочем проспекте полыхнул сетевой магазин «Магнит». Видео клубов дыма, поднимающегося от здания, очевидцы разместили в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:27. Пожар разгорелся в магазине «Магнит Косметик». На место прибыли семь отделений пожарно-спасательных частей.

Посетители и работники вышли из магазина самостоятельно. Никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали в 13:28. Площадь пожара составила 30 кв. м.

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