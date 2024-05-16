Бывшему вице-мэру Канска дали срок в колонии за коррупцию

Также, по данным прокуратуры, в период с 2017 по январь 2018 гола подсудимый, исполняя обязанности главы города, перевел квартиру из специализированного жилищного фонда в фонд жилья социального найма, которую в дальнейшем на основании договора предоставил своему знакомому. При этом его знакомый не нуждался в улучшении жилищных условий и не состоял в очереди на получение жилья. В дальнейшем знакомый приватизировал квартиру.