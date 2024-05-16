Генпрокуратура подала иск к экс-главе ЮКОСа

Иск поступил в суд 8 мая. Суть требований в карточке дела не указана. При этом на странице говорится, что иск подан в интересах РФ. Первое рассмотрение материалов дела назначена на 27 мая.
По данным «СПАРК-Интерфакса», «Сибирская лизинговая компания» была ликвидирована в 2019 году в результате банкротства. В решении Арбитражного суда Москвы по иску министерства по налогам и сборам к ОАО «НК “ЮКОС”» говорилось, что лизинговая компания была связана или зависима от нефтяной.
Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом) и Платон Лебедев были дважды осуждены, в том числе по делу о неуплате налогов. В начале 2024 года по иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен принадлежащий им коттеджный поселок «Яблоневый сад».