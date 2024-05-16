Генпрокуратура подала иск к экс-главе ЮКОСа

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Сибирская лизинговая компания» была ликвидирована в 2019 году в результате банкротства. В решении Арбитражного суда Москвы по иску министерства по налогам и сборам к ОАО «НК “ЮКОС”» говорилось, что лизинговая компания была связана или зависима от нефтяной.