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Главного кадровика Минобороны поместили на карантин в СИЗО «Лефортово»

Администрация следственного изолятора «Лефортово» поместила на карантин начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Источник: РИА "Новости"

«Юрию Васильевичу предстоит пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время ему предстоит пройти ряд медицинских исследований и анализов, общение с психологом, после чего он будет переведен из карантина и появится сокамерник», — рассказал Мельников.

По его словам, Кузнецов находится в камере площадью от 8 до 12 кв. м, вероятно, без соседа. В помещении должен быть телевизор, холодильник, чайник и/или кипятильник.

Мельников добавил, что от общения с членами ОНК Москвы Кузнецов отказался по неизвестной причине. По его словам, чаще всего такие действия связаны с тем, что человек находится в шоковом сосоянии или с ухудшением здоровья.

В том же СИЗО содержится другой сотрудник Минобороны — замминистра Тимур Иванов, обвиняемый по другому делу, но тоже о крупной взятке. Он от общения с ОНК также отказался.

По версии следствия, в 2021—2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», когда занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил. Этот орган обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения задач по управлению армией.

Кузнецов руководил 8-м управлением Генштаба Вооруженных сил с 2010 по 2023 год. В мае 2023 года его назначили начальником Главного управления кадров Минобороны.