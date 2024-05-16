Главного кадровика Минобороны поместили на карантин в СИЗО «Лефортово»

«Юрию Васильевичу предстоит пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время ему предстоит пройти ряд медицинских исследований и анализов, общение с психологом, после чего он будет переведен из карантина и появится сокамерник», — рассказал Мельников.
Мельников добавил, что от общения с членами ОНК Москвы Кузнецов отказался по неизвестной причине. По его словам, чаще всего такие действия связаны с тем, что человек находится в шоковом сосоянии или с ухудшением здоровья.
В том же СИЗО содержится другой сотрудник Минобороны — замминистра Тимур Иванов, обвиняемый по другому делу, но тоже о крупной взятке. Он от общения с ОНК также отказался.
По версии следствия, в 2021—2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», когда занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил. Этот орган обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения задач по управлению армией.
Кузнецов руководил 8-м управлением Генштаба Вооруженных сил с 2010 по 2023 год. В мае 2023 года его назначили начальником Главного управления кадров Минобороны.