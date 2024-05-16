В Перми за мошенничество осудили шестерых участников группы лжеброкеров

«Ранее были осуждены четверо участников данной организованной группы, которые заключили досудебные соглашения. Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 6 лет условно. Остальные шестеро фигурантов также приговорены к условному лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам от 50 до 600 тысяч рублей. Приговоры вступили в законную силу», — рассказали в ГУ МВД Пермского края.