В Перми за мошенничество осудили шестерых участников группы лжеброкеров

Участники группы лжеброкеров осуждены за мошенничество в Перми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным ведомства, преступники вели свою деятельность до января 2021 года. Под руководством мужчины 1973 года рождения жители Перми похищали деньги со счетов жителей различных регионов РФ. Под видом сотрудников брокерской фирмы участники группы обманным путём получали доступ к компьютерам доверившихся потерпевших.
Для реализации схемы преступники использовали фейковые торговые площадки в Сети. От действий группы пострадало 23 жителя РФ. Общая сумма похищенных средств составила более 14 миллионов рублей. В частности, пострадавшая жительница Санкт-Петербурга перевела лжеброкерам 4,5 миллиона рублей.
Преступная группа была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД при поддержке Росгвардии.
«Ранее были осуждены четверо участников данной организованной группы, которые заключили досудебные соглашения. Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 6 лет условно. Остальные шестеро фигурантов также приговорены к условному лишению свободы на срок от 2 до 6 лет и штрафам от 50 до 600 тысяч рублей. Приговоры вступили в законную силу», — рассказали в ГУ МВД Пермского края.
Осуждённым также необходимо возместить всем потерпевшим причинённый ущерб.