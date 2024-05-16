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Мужчина, стрелявший в Фицо, выступал против приостановки помощи Украине

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выступал против отказа от поставок оружия Киеву, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его выступление транслировал RTVS.

«Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета — это были причины, которые назвал подозреваемый, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом и совершить покушение на председателя правительства, с которым он не согласен», — сказал министр на пресс-конференции.

Руководитель ведомства уточнил, что стрелок действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками.

Фицо не раз выступал против поставок оружия ВСУ и заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Кроме того, он говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

Покушение на премьера

По Роберту Фицо открыли огонь 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.

По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.

Как сообщил в четверг глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, врачи стабилизировали состояние премьер-министра, но ситуация все еще угрожает его жизни.

Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.