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Деревянный дом горел в Арзамасе

О возгорании стало известно в районе 13 часов.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Деревянный дом загорелся на улице Ступина в Арзамасе 16 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

О возгорании стало известно в районе 13 часов. На место прибыли пожарные и установили, что огонь распространился по площади 96 кв. метров. Его оперативно потушили.

Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 26 сотрудников МЧС России. Устранение последствий возгорания продолжается.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что вандалы разгромили лавочку в местном парке в Лыскове.

МЧС