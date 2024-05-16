Деревянный дом горел в Арзамасе

Деревянный дом загорелся на улице Ступина в Арзамасе 16 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
О возгорании стало известно в районе 13 часов. На место прибыли пожарные и установили, что огонь распространился по площади 96 кв. метров. Его оперативно потушили.
Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 26 сотрудников МЧС России. Устранение последствий возгорания продолжается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что вандалы разгромили лавочку в местном парке в Лыскове.