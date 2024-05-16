Под Волгоградом фигурант на глазах у следователей разорвал материалы дела

В Урюпинском районе фигурант уголовного дела уничтожил материалы следствия, за что получил еще одну статью. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, это произошло при проведении следственных действий. 33-летний мужчина, обвиняемый в распространении наркотиков, в помещении СИЗО разорвал представленные ему для ознакомления важные документы.