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Под Волгоградом фигурант на глазах у следователей разорвал материалы дела

В Волгоградской области подсудимый уничтожил материалы следствия.

В Урюпинском районе фигурант уголовного дела уничтожил материалы следствия, за что получил еще одну статью. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, это произошло при проведении следственных действий. 33-летний мужчина, обвиняемый в распространении наркотиков, в помещении СИЗО разорвал представленные ему для ознакомления важные документы.

Это расценивается как воспрепятствование расследованию дела, что чревато серьезными последствиями. На мужчину возбудили еще одно уголовное дело.

— В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в ведомстве.

СК