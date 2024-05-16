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В Краснодаре предъявили обвинение мужчине, избившему участника СВО

Жителя Краснодара, избившего участника СВО, арестовали.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре предъявили обвинение мужчине, избившему участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло днем 8 мая. 31-летний мужчина находился около одного из домов по улице Радио. Он напал на 34-летнего участника СВО и ударил бойца в колено и живот. 9 мая мужчину задержали и доставили в полицию.

Но в служебном кабинете мужчина совершил второе нападение. В этот раз он ударил оперуполномоченного уголовного розыска УМВД по Краснодару.

На нападавшего завели уголовное дело. На время расследования мужчину заключили под стражу.

«По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз», — уточнили в региональном СУ СКР.