ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ

По данным ФСБ, житель Волгограда в мессенджере посещал проукраинские группы, в которых изучал, как можно попасть на Украину и примкнуть к ВСУ. Второй волгоградец просматривал видеоролики с допросами российских военнопленных, которые публиковал украинский журналист. По информации ФСБ, мужчина интересовался, как перейти на сторону противника в случае мобилизации, он сохранил у себя номер телефона одной из проукраинских организаций. Но, отмечается, с ней так и не связался.