ФСБ предупредила двух волгоградцев, искавших информацию, как попасть в ВСУ

ВОЛГОГРАД, 16 мая — РИА Новости. Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям после того, как мужчины искали в интернете информацию, как выехать на Украину, примкнуть к ВСУ и как сдаться в плен к украинцам в случае мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, житель Волгограда в мессенджере посещал проукраинские группы, в которых изучал, как можно попасть на Украину и примкнуть к ВСУ. Второй волгоградец просматривал видеоролики с допросами российских военнопленных, которые публиковал украинский журналист. По информации ФСБ, мужчина интересовался, как перейти на сторону противника в случае мобилизации, он сохранил у себя номер телефона одной из проукраинских организаций. Но, отмечается, с ней так и не связался.
«Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию своих преступных умыслов по совершению государственной измены, граждане не совершили, им объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России “Государственная измена”, — говорится в сообщении ведомства.