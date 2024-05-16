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В Черном море уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Одиннадцать безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в публикации.

Позднее в Минобороны сообщили, что авиация перехватила еще один морской дрон примерно в 15:30.

Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В прошлый раз Минобороны рассказало об успешном отражении атаки в начале мая. Тогда силы Черноморского уничтожили пять морских дронов противника в районе северо-западного побережья полуострова.

Кроме того, минувшей ночью в небе над Крымом перехватили два и ликвидировали четыре беспилотника. Поздно вечером в среду военные сбили в регионе пять ракет ATACMS.

В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.