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Под Волгоградом простятся с погибшим участником СВО Алексеем Егоровым

Камышанин Алексей Егоров погиб в спецоперации.

16 мая стало известно о гибели в специальной военной операции Алексея Егорова из Волгоградской области. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, боец героически выполнил свой воинский долг, защищал мирное население.

«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Алексея Егорова искренние соболезнования», — говорится в сообщении администрации города, где родился и вырос Алексей Егоров.

Редакция «КП-Волгоград» выражает глубокие соболезнования семье защитника.