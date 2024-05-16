Под Волгоградом простятся с погибшим участником СВО Алексеем Егоровым

16 мая стало известно о гибели в специальной военной операции Алексея Егорова из Волгоградской области. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, боец героически выполнил свой воинский долг, защищал мирное население.
«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Алексея Егорова искренние соболезнования», — говорится в сообщении администрации города, где родился и вырос Алексей Егоров.
Редакция «КП-Волгоград» выражает глубокие соболезнования семье защитника.