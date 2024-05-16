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Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. В Черном море обнаружен и ликвидирован еще один украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 15.30 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — сказано в сообщении.

Морской беспилотник был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

Около 14:00 в акватории у берегов Крыма были уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ.

В ночь на четверг системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.

ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.