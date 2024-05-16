В Нижнем Новгороде экс-главу департамента строительства осудили за взятку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Бывший директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов осужден на 5 лет колонии строгого режима за получение взятки в размере более 10 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В суде установлено, что подсудимый в октябре 2020 года получил от представителя коммерческой организации более 10,3 миллиона рублей за способствование в победе в конкурсе на выполнение работ по объекту «Здания дошкольной образовательной организации № 38 по генплану» в микрорайоне Новая Кузнечиха. Кроме того, взятка предназначалась за заключение в дальнейшем муниципального контракта, а также общее покровительство и попустительство по службе.
Как сообщили агентству в прокуратуре Нижегородской области, экс-директор департамента строительства признан виновным в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
«Нижегородский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 10,3 миллиона рублей», — рассказала собеседница агентства.
Кроме того, Горбунов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 7 лет.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в суд было передано дело Ильи Гора, который сменил Горбунова на посту главы департамента строительства. Гор обвиняется в получение взятки в размере 1 миллиона рублей от поставщика оборудования для дошкольных учреждений.
Ранее — в ноябре 2019 года — бывший директор департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Юрий Щеголев был осужден на 7,5 лет колонии строгого режима за взятку в размере 6,5 миллиона рублей от руководителя строительной фирмы за признание ее победителем аукциона на строительство детского сада.