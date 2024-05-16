В Нижнем Новгороде экс-главу департамента строительства осудили за взятку

В суде установлено, что подсудимый в октябре 2020 года получил от представителя коммерческой организации более 10,3 миллиона рублей за способствование в победе в конкурсе на выполнение работ по объекту «Здания дошкольной образовательной организации № 38 по генплану» в микрорайоне Новая Кузнечиха. Кроме того, взятка предназначалась за заключение в дальнейшем муниципального контракта, а также общее покровительство и попустительство по службе.