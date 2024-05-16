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Избранный президент Словакии рассказал о состоянии Фицо

БРАТИСЛАВА, 16 мая — РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ситуация с состоянием здоровья премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, все еще критическая, он нанес политику короткий визит в больнице.

Источник: AP 2023

«Врачи сказали, что я могу нанести ему очень короткий визит. Конечно, ситуация все еще очень критическая», — сказал Пеллегрини журналистам на брифинге перед зданием больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован Фицо после покушения.

По его словам, Фицо ждут трудные часы и дни.

«Желаю господину премьеру еще очень много сил в той борьбе, которая его ждет. Перед ним очень сложный период, держим пальцы и верим, что никаких осложнений не будет», — добавил Пеллегрини.

Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.