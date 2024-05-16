Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ДТП в Пермском крае

Смертельная авария произошла 16 мая в Чусовском округе.

Утром 16 мая в ДТП в Чусовском округе два человека погибли и один пострадал. Авария произошла около 10.30 на автодороге Подъезд к паромной переправе.

Как рассказали в Госавтоинспекции Прикамья, автомобиль «Шевроле-Нива» под управлением 42-летнего мужчины ехал в направлении деревни Красная горка. Однако водитель не учел соответствующий скоростной режим и дорожные условия. В итоге, он не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель и пассажир легковушки скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир получил травмы, его госпитализировали в больницу. Сейчас по факту автоаварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.