Два человека погибли в ДТП в Пермском крае

Как рассказали в Госавтоинспекции Прикамья, автомобиль «Шевроле-Нива» под управлением 42-летнего мужчины ехал в направлении деревни Красная горка. Однако водитель не учел соответствующий скоростной режим и дорожные условия. В итоге, он не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с дальнейшим опрокидыванием.