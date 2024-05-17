62-летний мужчина вышел из дома на бульваре Постышева в Иркутске и пропал

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести в Иркутске мужчину. Об исчезновении 62-летнего Ли Се Чана в дежурную часть отдела полиции номер 7 сообщила его дочь. Она рассказала, что её отец днём 16 мая вышел из дома по адресу бульвар Постышева, 3 и до сих пор не вернулся.