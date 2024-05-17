62-летний мужчина вышел из дома на бульваре Постышева в Иркутске и пропал

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести в Иркутске мужчину. Об исчезновении 62-летнего Ли Се Чана в дежурную часть отдела полиции номер 7 сообщила его дочь. Она рассказала, что её отец днём 16 мая вышел из дома по адресу бульвар Постышева, 3 и до сих пор не вернулся.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, приметы пропавшего мужчины известны: на вид 55−60 лет, рост около 165 сантиметров, волос на голове нет, телосложение среднее, тип лица азиатский, кожа смуглая. Может быть дезориентирован. Одет был в чёрный спортивный костюм, коричневые кожаные сандалии, белую футболку и чёрные штаны.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Ли Се Чана, обязательно сообщите об этом в полицию. Сделать это можно, позвонив по телефонам телефонов, указанным по ссылке.