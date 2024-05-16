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Спасатели достали тело мужчины из Оки в Нижнем Новгороде

Тело извлекли в трех метрах от берега у Мызинского моста.

Источник: МЧС РФ

Спасатели Нижнего Новгорода достали тело мужчины из реки Ока. Личность мужчины пока неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Тело мертвого мужчины извлекли из реки в трех метрах от берега, в районе Мызинского моста, со стороны улицы Ларина.

Следователи устанавливают личность погибшего, начато расследование.

Напомним, жутчайшая находка повергла в шок жителей Нижегородской области 13 марта. Тогда в Ветлуге в одном из домов по улице Максима Горького было найдено обезглавленное тело 69-летней хозяйки жилища. Отрезанной головы рядом с телом не было, преступник забрал ее с собой.

МЧС