Спасатели достали тело мужчины из Оки в Нижнем Новгороде

Спасатели Нижнего Новгорода достали тело мужчины из реки Ока. Личность мужчины пока неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Тело мертвого мужчины извлекли из реки в трех метрах от берега, в районе Мызинского моста, со стороны улицы Ларина.
Следователи устанавливают личность погибшего, начато расследование.
Напомним, жутчайшая находка повергла в шок жителей Нижегородской области 13 марта. Тогда в Ветлуге в одном из домов по улице Максима Горького было найдено обезглавленное тело 69-летней хозяйки жилища. Отрезанной головы рядом с телом не было, преступник забрал ее с собой.