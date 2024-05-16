Спасатели достали тело мужчины из Оки в Нижнем Новгороде

Напомним, жутчайшая находка повергла в шок жителей Нижегородской области 13 марта. Тогда в Ветлуге в одном из домов по улице Максима Горького было найдено обезглавленное тело 69-летней хозяйки жилища. Отрезанной головы рядом с телом не было, преступник забрал ее с собой.