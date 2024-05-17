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В Перми в жестоком убийстве женщины обвиняют психически нездорового мужчину

Его хотят отправить на принудительное лечение.

Источник: AP 2023

Мужчина, признанный психически нездоровым, обвиняется в жестоком убийстве женщины в Перми, сообщили в следкоме.

Уголовное дело направили в суд. В его рамках жителя краевого центра могут отправить на принудительное лечение.

«Следствием установлено, что 12 сентября 2023 года мужчина, вооружившись двумя ножами, незаконно проник в квартиру женщины и нанёс той множество ударов. Также пермяк похитил деньги», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Во время расследования допросили около 20 свидетелей, провели проверки показаний на месте, более 20 судебных экспертиз, в том числе — комплексную психолого-психиатрическую.

«Она показала, что мужчина страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проверку соблюдения прав блокадницы из Перми. После перелома бедра в результате падения 86-летняя женщина хотела оформить инвалидность, но ей отказали.