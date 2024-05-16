Снаряды и авиабомбы: в Крыму обезвредили 17 боеприпасов времен войны

Сегодня, 16 мая, в Ленинском районе Крыма обезвредили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
«Сотрудниками МЧС России было обнаружено и идентифицировано 17 взрывоопасных предметов (10 артиллерийских снарядов и семь авиационных бомб)», — говорится в сообщении.
Обезвреживанием занимались пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы вывезли на специальный полигон и уничтожили.
— Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.