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Снаряды и авиабомбы: в Крыму обезвредили 17 боеприпасов времен войны

В Крыму обезвредили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 16 мая, в Ленинском районе Крыма обезвредили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

«Сотрудниками МЧС России было обнаружено и идентифицировано 17 взрывоопасных предметов (10 артиллерийских снарядов и семь авиационных бомб)», — говорится в сообщении.

Обезвреживанием занимались пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы вывезли на специальный полигон и уничтожили.

— Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.

МЧС