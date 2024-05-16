У берегов Крыма за день уничтожены 15 безэкипажных катеров

«Около 19.30 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ России.
Таким образом, в течение дня из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины.
Ранее сообщалось, что около 15.30 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Около 14:00 в акватории у берегов Крыма были уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ.
В ночь на четверг системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.