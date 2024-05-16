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Число погибших при обстреле остановки в Донецке возросло до четырех

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Число погибших в результате обстрела украинскими войсками остановки в Донецке возросло до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: РИА Новости

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате обстрела остановки в Донецке два человека погибли, несовершеннолетняя девочка и одна мирная жительница получили ранения.

«Петровский район: по улице Петровского у остановки общественного транспорта “Школа № 106” погибли четыре женщины 1986, 1980, 1961 и 1952 годов рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.