Число погибших при обстреле остановки в Донецке возросло до четырех

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате обстрела остановки в Донецке два человека погибли, несовершеннолетняя девочка и одна мирная жительница получили ранения.
«Петровский район: по улице Петровского у остановки общественного транспорта “Школа № 106” погибли четыре женщины 1986, 1980, 1961 и 1952 годов рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.