Фасад многоэтажки обрушился в Московском районе Минска

Он уточнил, что инцидент случился по адресу ул. Громова, 28.
«Действительно, произошло обрушение кирпичной кладки», — приведены слова Рубанова в Telegram-канале Московского района Минска.
Чиновник отметил, что дом принадлежит товариществу собственников и находится на самообслуживании.
«Никто не пострадал».
Сейчас, по его словам, место обрушения огорожено, а дом обследуют сотрудники МЧС.
Кроме того, на место происшествия председателем правления вызвана специализированная организация, которая также займется обследованием фасада здания.