Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фасад многоэтажки обрушился в Московском районе Минска

МИНСК, 16 мая -Sputnik. Обрушение части фасада одного из многоэтажных жилых домов произошло сегодня в Московском районе столицы. Ситуацию прокомментировал замглавы районной администрации Сергей Рубанов.

Источник: Sputnik.by

Он уточнил, что инцидент случился по адресу ул. Громова, 28.

«Действительно, произошло обрушение кирпичной кладки», — приведены слова Рубанова в Telegram-канале Московского района Минска.

Чиновник отметил, что дом принадлежит товариществу собственников и находится на самообслуживании.

«Никто не пострадал».

сообщил Рубанов

Сейчас, по его словам, место обрушения огорожено, а дом обследуют сотрудники МЧС.

Кроме того, на место происшествия председателем правления вызвана специализированная организация, которая также займется обследованием фасада здания.

МЧС