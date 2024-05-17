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В Прикамье мужчина с ампутированным пальцем ушел из больницы и пропал

Последний раз его видели вечером 15 мая.

Источник: Соцсети

В Пермском крае волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» объявили поиски пропавшего 45-летнего мужчины. Вечером 15 мая Сергей Казанцев ушел из центральной городской больницы в Чайковском и исчез. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: ампутирован большой палец на правой ноге. В тот день он был одет в черную с красными вставками толстовку, черные спортивные штаны и сланцы. Также сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего человека, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8−922−34−567−02 или 112.