В Прикамье мужчина с ампутированным пальцем ушел из больницы и пропал

В Пермском крае волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» объявили поиски пропавшего 45-летнего мужчины. Вечером 15 мая Сергей Казанцев ушел из центральной городской больницы в Чайковском и исчез. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.
Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: ампутирован большой палец на правой ноге. В тот день он был одет в черную с красными вставками толстовку, черные спортивные штаны и сланцы. Также сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известно местонахождение пропавшего человека, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8−922−34−567−02 или 112.