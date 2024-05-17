В Прикамье мужчина с ампутированным пальцем ушел из больницы и пропал

Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: ампутирован большой палец на правой ноге. В тот день он был одет в черную с красными вставками толстовку, черные спортивные штаны и сланцы. Также сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.