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В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня

САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости. Следователи в Самаре проводят проверку после публикаций о противоправном поведении подростка у мемориала воинской славы, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила в Telegram-канале, что студент вуза в Самаре «украл гвоздики с Вечного огня», начал их ломать и веселиться «под веселый смех его подруги». Она опубликовала видео, на котором запечатлен молодой человек, который играет с двумя гвоздиками на площади у воинского монумента.

«В соцмедиа стали распространяться видеоматериалы, на которых несовершеннолетний совершает противоправные действия у мемориала воинской славы в городе Самаре. По данному факту… начата доследственная проверка, проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

СК