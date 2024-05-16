В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила в Telegram-канале, что студент вуза в Самаре «украл гвоздики с Вечного огня», начал их ломать и веселиться «под веселый смех его подруги». Она опубликовала видео, на котором запечатлен молодой человек, который играет с двумя гвоздиками на площади у воинского монумента.
«В соцмедиа стали распространяться видеоматериалы, на которых несовершеннолетний совершает противоправные действия у мемориала воинской славы в городе Самаре. По данному факту… начата доследственная проверка, проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.