В Самаре проведут проверку после сообщений о краже цветов с Вечного огня

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила в Telegram-канале, что студент вуза в Самаре «украл гвоздики с Вечного огня», начал их ломать и веселиться «под веселый смех его подруги». Она опубликовала видео, на котором запечатлен молодой человек, который играет с двумя гвоздиками на площади у воинского монумента.