Опекунша погибшего 6-летнего Далера даст показания в суде по делу супруга, обвиняемого в истязании мальчика

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве опекаемого мальчика Далера, даст показания в гарнизонном военном суде Екатеринбурга в качестве свидетеля по уголовному делу своего супруга Александра. Как стало известно «КП-Екатеринбург», опекунша будет вызвалана стороной обвинения. Кроме этого в суде будет допрошена старшая сводная сестра погибшего Далера — Даша.
Далер родился в Нижних Сергах, но позже остался без родителей. Мать лишили прав, а отца Худжановиддина Бобиева в 2018 году приговорили к семи годам заключения за разбой в составе группы лиц. Его выпустили на свободу условно-досрочно в конце прошлого лета.
С 2021 года мальчик и его сестра начали проживать в семье Наумовых. Вероника — учитель биологии и географии, Александр — сержант вооруженных сил РФ. В общей сложности пара воспитывала шестерых детей, из которых трое — были биологическими.
Ранним утром 26 июня Вероника Наумова сообщила в полицию об исчезновении Далера. Женщина утверждала, что мальчик самовольно покинул квартиру на Вторчермете и ушел в неизвестном направлении в черном комбинезоне.
Несколько сотен волонтеров и полицейских три дня искали малыша. Дошло до того, что специалисты «ЛизыАлерт» прилетели из Москвы для координации уральских коллег.
Однако в ночь на 29 число опекунша призналась, что еще в декабре спрятала тело мальчика в гараже. На протяжении семи месяцев тело гнило в 300 метрах от дома Наумовых.
Следственный комитет предъявил Веронике Наумовой обвинения по статьям: 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат», 117 УК «Истязание малолетнего с особой жестокостью» и 105 УК «Убийство». И лишь спустя полгода обвинение было предъявлено Александру — ему вменяют статью об истязаниях.
Участник СВО категорически отрицает свою вину. По его словам, все обвинения строятся лишь на показаниях Даши.
— Она несколько раз поменяла показания. Выкручивалась как могла. Меня даже не было дома в тот момент, когда умер Далер. Я был на СВО. У следствия не сходятся даты, когда я был в зоне боевых действий, когда был на лечении. Мой адвокат в отпуске, поэтому рассмотрение дела отложили на 16 мая, — рассказывал «КП-Екатеринбург» Александр Наумов.
Сама же Вероника, как выяснилось, частично признала обвинения в истязаниях над мальчиком. А именно в том, что ставила в угол и заставляла приседать. Родной отец Далера утверждает — ребенка мучали часами.
— Я читал материалы уголовного дела и плакал, — рассказал «КП-Екатеринбург» Худжановиддин Бобиев. — Она била его, заставляла приседать по 4−5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. Старшая сестра потом пошла мыть его. Сначала давала показания, что он прямо в ванне потерял сознание. Но потом поменяла их и сказала, что Далер упал уже после того, как вылез. У нас была с ней очная ставка. Она даже не извинилась, ничего не объяснила. Я попросил ее заканчивать этот цирк.
Ожидается, что Вероника Наумова примет участие в закрытом заседании через видеосвязь из СИЗО-5. При этом помощь адвоката ей не понадобится.
— Она отрицает факт нанесений телесных повреждений детям со стороны Александра. Думаю, такая позиция у нее и будет, — заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Елена Хорова.
Стоит отметить, что уголовные дела также возбудили на заведующую садиком, куда ходил Далер (статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». А также на специалиста службы опеки и попечительства (статья 293 УК «Халатность»).
СКАЗАНО.
Дмитрий УШАКОВ, бывший следователь по особо важным делам СКР:
— Судебная практика показывает, что по 117 УК редко назначают реальное лишение свободы. С одной стороны Александр Наумов отец троих несовершеннолетних детей, участник СВО. Поэтому ему могут назначить условный срок или принудительные работы. С другой стороны — из-за повышенного общественного резонанса все может обернуться исправительной колонией.