Опекунша погибшего 6-летнего Далера даст показания в суде по делу супруга, обвиняемого в истязании мальчика

— Я читал материалы уголовного дела и плакал, — рассказал «КП-Екатеринбург» Худжановиддин Бобиев. — Она била его, заставляла приседать по 4−5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. Старшая сестра потом пошла мыть его. Сначала давала показания, что он прямо в ванне потерял сознание. Но потом поменяла их и сказала, что Далер упал уже после того, как вылез. У нас была с ней очная ставка. Она даже не извинилась, ничего не объяснила. Я попросил ее заканчивать этот цирк.