Бойцам ЧВК грозит до 17 лет за участие в оргпреступном сообществе

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу экс-сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ) — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.
Выступая перед тройкой военных судей, представители прокуратуры заявили, что в ходе судебного следствия вина подсудимых была полностью доказана. Обвинение вслед за СКР решило, что Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), использовали «енотов» для совершения разбойных нападений (ст. 162 УК) и краж (ст. 158 УК). Жертвами злоумышленников становились предприниматели, заподозренные правоохранителями в махинациях при поставках товаров из-за границы. Участвуя в следственных действиях в качестве понятых и помощников оперативников, «еноты», считают в СКР, затем похищали ценности, которые являлись предметом расследований.
При этом основным из вменяемых ему в вину преступлений стала организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК). Предполагаемых исполнителей преступных приказов офицера обвинение потребовало посадить на сроки от 12 до 15 лет «строгача», а также оштрафовать на крупные суммы.
Защита в ходе прений сторон настаивала на оправдании подсудимых за отсутствием самого события преступления или недоказанностью обвинений. По ее версии, потерпевшие оговорили офицера и рядовых «енотов» с тем, чтобы самим уйти от ответственности. Осудили их за таможенные нарушения, а не контрабанду, в которой подозревали.
В четверг фигуранты выступили с последним словом, в котором отрицали свою вину, после чего тройка судей удалилась на вынесение приговора. Предполагается, что резолютивную часть судебного решения огласят 4 июня.
Следует отметить, что уголовное дело изначально, еще с 2021 года, рассматривалось с участием присяжных во 2-м Западном окружном военном суде. К окончанию слушаний материалы по формальному предлогу были возвращены в прокуратуру и СКР. В результате, как утверждала защита, вместо оправдательного вердикта началось новое разбирательство в гарнизонном суде — из дела исключили обвинение в бандитизме (ст. 209 УК), что позволяло слушать его без присяжных.
Между тем создатель ЧВК ЕНОТ Роман Теленкевич в рамках этого расследования был осужден одним из первых — на 13 лет. Из колонии он ушел на СВО, а сейчас участвует в спецоперации уже как обычный военнослужащий. Ранее он и другие «еноты» участвовали в боевых действиях в Донбассе в составе добровольческих формирований.
В свою очередь, приговор «научному руководителю ОПС», бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, осужденному на 14 лет и 6 месяцев, был отменен, и сейчас дело слушается повторно. Защита не исключает, что в случае обвинительного приговора он также предпочтет колонии участие в боевых действиях.