Бойцам ЧВК грозит до 17 лет за участие в оргпреступном сообществе

Выступая перед тройкой военных судей, представители прокуратуры заявили, что в ходе судебного следствия вина подсудимых была полностью доказана. Обвинение вслед за СКР решило, что Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), использовали «енотов» для совершения разбойных нападений (ст. 162 УК) и краж (ст. 158 УК). Жертвами злоумышленников становились предприниматели, заподозренные правоохранителями в махинациях при поставках товаров из-за границы. Участвуя в следственных действиях в качестве понятых и помощников оперативников, «еноты», считают в СКР, затем похищали ценности, которые являлись предметом расследований.