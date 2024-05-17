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На Кубани в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек и одна женщина погибла

В ДТП с микроавтобусом «Газель» погибла женщина-пассажир.

Источник: соцсети

В Краснодарском крае днем 16 мая произошла смертельная авария с большим количеством пострадавших. На дороге «Краснодар-Ейск» столкнулись микроавтобус «Газель» и Hyundai Solaris.

«Водитель “Газели” выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с иномаркой, после чего съехал с дороги и опрокинулся», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

В результате лобового столкновения двух автомобилей на месте погибла женщина, ехавшая в микроавтобусе. Водитель «Газели» и еще семь пассажиров микроавтобуса получили травмы и находятся сейчас в больнице.