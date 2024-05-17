Сбежавшую от родственников из Чечни девушку отпустили из отдела полиции в Москве

По данным правозащитной организации «Марем», Лия Заурбекова сбежала из дома 13 мая. Она рассказала, что испытывала психологическое и физическое насилие в семье. Сегодня, 16 мая, она встретила у дома отца и вызвала полицию. Ее доставили в отделение на Каширском шоссе, где девушку уже ждали родственники. Она записала видеообращение из полиции, в котором заявила, что не может покинуть отделение из-за страха за свою жизнь. С ее слов, когда она попыталась выйти, ее схватили родственники прямо на глазах полицейских, передает Telegram-канал Baza.
Канал «Осторожно, Москва» пишет, что полиция отказалась содействовать девушке, объяснив ситуацию «их семейными традициями». Журналистка канала поговорила с двумя предполагаемыми родственникам Лии Зауберковой, приехавшими к отделению. Один из них заявил, что они являются «представителями верхушки Чечни». Они уверяют, что «хотели все нормально урегулировать», и не понимают, почему девушка уехала в Москву. Один из людей, приехавших за девушкой, при входе в отделение сдал пистолет, отмечает канал.
«РИА Новости» утверждает, что группа родственников, собравшихся у здания, в итоге уехала. Член ОНК Ева Меркачева назвала ситуацию запредельной. Она подчеркнула, что в Конституции РФ «не сказано, что из-за неких традиций человек не может распоряжаться своей жизнью», и в России закон един для всех. «Каждый человек, который считает себя гражданином этой страны, должен понимать, что он в полной безопасности, если он обращается в полицию. И никакой его родственник… не вправе требовать от полиции выдачи, не вправе вообще ссылаться на традиционные устои», — прокомментировала она происходящее в беседе с «Осторожно Media».
Меркачева подчеркнула, что ОНК «наблюдает за этой историей максимально». «Лии Заурбекрвой в ОМВД Нагатино-Садовники нет. В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой», — написал в Telegram секретарь ОНК Алексей Мельников, не приведя других подробностей.