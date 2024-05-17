Сбежавшую от родственников из Чечни девушку отпустили из отдела полиции в Москве

«РИА Новости» утверждает, что группа родственников, собравшихся у здания, в итоге уехала. Член ОНК Ева Меркачева назвала ситуацию запредельной. Она подчеркнула, что в Конституции РФ «не сказано, что из-за неких традиций человек не может распоряжаться своей жизнью», и в России закон един для всех. «Каждый человек, который считает себя гражданином этой страны, должен понимать, что он в полной безопасности, если он обращается в полицию. И никакой его родственник… не вправе требовать от полиции выдачи, не вправе вообще ссылаться на традиционные устои», — прокомментировала она происходящее в беседе с «Осторожно Media».