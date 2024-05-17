Делимханов намерен встретиться с родными девушки, которая находилась в ОМВД в Москве

Ранее в интернете распространилось видеообращение Заурбековой, которая заявила, что сбежала из дома в Чечне, так как там подвергалась физическому и моральному насилию. Девушка поселилась в Москве, однако, по ее словам, родственники смогли ее отыскать, в связи с чем она находилась в ОМВД по району Нагатино-Садовники. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, родственники Заурбековой пришли к отделу полиции, окружили его и потребовали выдачи им девушки.