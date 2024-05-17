Делимханов намерен встретиться с родными девушки, которая находилась в ОМВД в Москве

«По этому поводу депутат Госдумы, советник главы ЧР Адам Делимханов сообщает, что ситуация находится полностью под его личным контролем. Между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет. Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что девушку в ближайшее время вернут родственникам, а виновный будет наказан в рамках закона.
Ранее в интернете распространилось видеообращение Заурбековой, которая заявила, что сбежала из дома в Чечне, так как там подвергалась физическому и моральному насилию. Девушка поселилась в Москве, однако, по ее словам, родственники смогли ее отыскать, в связи с чем она находилась в ОМВД по району Нагатино-Садовники. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, родственники Заурбековой пришли к отделу полиции, окружили его и потребовали выдачи им девушки.
Как сообщал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, в настоящий момент Заурбековой нет в ОМВД по району Нагатино-Садовники, она «находится в безопасном месте». Он также отмечал, что ОНК будет «следить за ее судьбой».