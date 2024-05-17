При ударе дронов ВСУ по Белгородскому району погибли женщина и ее ребенок

«Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — написал он.