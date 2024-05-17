При ударе дронов ВСУ по Белгородскому району погибли женщина и ее ребенок

«Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — написал он.
Гладков добавил, что отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до больницы.
«Ребёнок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице», — написал губернатор.
Он добавил, что у отца имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.
Кроме того, еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован.