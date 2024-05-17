Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

В ночь на 15 мая системы ПВО Севастополя также отразили массированную атаку со стороны Украины. Он сообщил, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, пострадавших не было. Еще несколько ракет сбили над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.