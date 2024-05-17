В Киеве снесли часовню Десятинного храма канонической УПЦ

Десятинный храм расположен недалеко от места, где находился каменный храм — Десятинная церковь, построенная в конце X века князем Владимиром Великим, при котором произошло крещение Руси. Первая церковь была разрушена в 1240 году во время нашествия хана Батыя. В 1630-х рядом был построен небольшой храм в память об утраченной святыне. К началу XIX века от этой церкви остались руины, которые были снесены. На их месте началось строительство нового храма. В 1842 году была освящена новая Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1928 году она была разрушена, в 1936 году ее руины были разобраны окончательно.