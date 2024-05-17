В Киеве снесли часовню Десятинного храма канонической УПЦ

«Храма, который освящали блаженнейший митрополит Владимир и блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — говорится в сообщении. Кто именно осуществил снос, не уточняется. По данным УПЦ, список (воспроизведение оригинала) чудотворной иконы, который хранился в часовне, уцелел.
В четверг адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщал, что Десятинный храм оцеплен полицией и военнослужащими.
Десятинный храм расположен недалеко от места, где находился каменный храм — Десятинная церковь, построенная в конце X века князем Владимиром Великим, при котором произошло крещение Руси. Первая церковь была разрушена в 1240 году во время нашествия хана Батыя. В 1630-х рядом был построен небольшой храм в память об утраченной святыне. К началу XIX века от этой церкви остались руины, которые были снесены. На их месте началось строительство нового храма. В 1842 году была освящена новая Десятинная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1928 году она была разрушена, в 1936 году ее руины были разобраны окончательно.
В 2006 году недалеко от места, где находилась Десятинная церковь, УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была сооружена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир. Националистические политические силы на Украине препятствовали строительству храма канонической УПЦ. В ее адрес выдвигали обвинения в намерении начать строительство на месте древней Десятинной церкви, которое является музейным объектом и охраняемым памятником культуры. Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины сообщали в феврале 2018 года, что считают храм незаконной застройкой, в 2021 году министерство культуры добилось судебного решения о сносе. Прихожане УПЦ обратились к городским властям с просьбой сохранить храм и обжаловали решение о сносе. Однако апелляционный суд Киева подтвердил решение о демонтаже. В начале мая работы по сносу были отложены на неопределенный срок «по техническим причинам».