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В Севастополе частично пропал свет после падения на подстанцию обломков БПЛА

В Севастополе частично отключен свет из-за повреждения подстанции упавшими обломками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале в пятницу, 17 мая.

Источник: Reuters

«Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции “Севастополь”. На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА», — сказано в сообщении.

Также губернатор отметил, что восстановительные работы на подстанции начнутся, как только будет отражена атака.

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась в тот же день. Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Тогда он отметил, что ущерба инфраструктуре не нанесено, несколько БПЛА ликвидированы.

Днем ранее, 16 мая, губернатор сообщал, что осколки сбитой в Севастополе украинской ракеты повредили автомобиль, пострадавших нет. Кроме того, на северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.