В Севастополе частично пропал свет после падения на подстанцию обломков БПЛА

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась в тот же день. Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Тогда он отметил, что ущерба инфраструктуре не нанесено, несколько БПЛА ликвидированы.