9-летний ребёнок врезался во внедорожник и пострадал в Хабаровском крае

Инцидент произошёл вечером 16 мая в микрорайоне «Дружба». 9-летний мальчик катался на велосипеде во дворе дома № 8, где стояли припаркованные машины. Во время велопрогулки школьник на скорости налетел на стоящий Nissan Terrano и упал на землю.