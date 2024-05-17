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9-летний ребёнок врезался во внедорожник и пострадал в Хабаровском крае

Юный велосипедист получил травму живота.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре мальчик упал с велосипеда, врезавшись во внедорожник. Ребёнка доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл вечером 16 мая в микрорайоне «Дружба». 9-летний мальчик катался на велосипеде во дворе дома № 8, где стояли припаркованные машины. Во время велопрогулки школьник на скорости налетел на стоящий Nissan Terrano и упал на землю.

В результате столкновения и последовавшего падения юный велосипедист получил травму живота. Его госпитализировали для осмотра и оказания медпомощи.

Как уточнили в ГИБДД, в момент ДТП ребёнок был без сопровождения взрослых. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре призывает родителей проводить ежедневные беседы с детьми по соблюдению правил дорожного движения ради собственной безопасности, в том числе на велотранспорте», — отметили в ведомстве.