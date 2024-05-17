В Приморье обвинили чиновников и предпринимателей в торговле госимуществом

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение членам состоящей из чиновников и предпринимателей организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконном присвоении и торговле подлежащим уничтожению государственным имуществом в Приморье, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что обвинения предъявлены сотрудникам территориального управления Росимущества в Приморском крае Горовчуку Д. и Богомолову А., а также пятерым предпринимателям: Ковальчуку Е., Зубкову В., Ковальчуку Н., Исаевой О. и Сериковой В. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в должностных преступлениях, а также сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, приобретении, хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и мошенничестве.
«По версии следствия, в период с января 2022 года по март 2023 года организованная преступная группа из пяти человек при пособничестве должностных лиц, не выполняя условия государственного контракта об уничтожении или реализации имущества, изъятого у других участников коммерческий деятельности, присваивала его себе и продавала в целях личного обогащения. Всего установлено шесть эпизодов сбыта имущества, повторно поставленного на потребительский рынок», — говорится в сообщении.
«В настоящее время Горовчук Д., Зубков В. и Ковальчук Е. находятся под стражей, другим обвиняемым избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и УМВД России по Приморскому краю», — уточняется в сообщении приморского следкома.