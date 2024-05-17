В Приморье обвинили чиновников и предпринимателей в торговле госимуществом

Отмечается, что обвинения предъявлены сотрудникам территориального управления Росимущества в Приморском крае Горовчуку Д. и Богомолову А., а также пятерым предпринимателям: Ковальчуку Е., Зубкову В., Ковальчуку Н., Исаевой О. и Сериковой В. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в должностных преступлениях, а также сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, приобретении, хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и мошенничестве.